Filmfans müssen auf Heimkino ausweichen

Der Kino-Inhaber hatte angesichts der jüngsten Entwicklung der Corona-Zahlen schon geahnt, dass der nächste Lockdown für Kultureinrichtungen naht. Die Schließung sei bedauerlich, vor allem weil sein Kino mit einer leistungsstarken Lüftungsanlage ausgestattet sei. „Weltweit ist nichts von einer Ansteckung in einem Kino bekannt. In Südkorea waren die Kinos sogar während des Lockdowns geöffnet“, erzählt er.

Deutsche Filme

Sicher sei es ein wirtschaftlicher Einschnitt, wieder einen Monat ohne Einnahmen verbuchen zu müssen. „Doch es hilft nichts, wir müssen damit leben“, sagt Kulemann. „Gesund und munter durch die Zeit zu kommen, das ist das Wichtigste“, sagt er und setzt auf die versprochenen Finanzhilfen aus Berlin.

Immerhin seien die Monate seit dem Endes des ersten Lockdowns, den die Spenger mithilfe ihres Autokino-Angebots in Halle überbrückt hatten, gut gelaufen. Es sei allerdings nicht ganz leicht gewesen, an Filme zu kommen. „Die Filmbranche ist eine globale“, erklärt Kulemann. „Alle US-Filme kommen zeitgleich auf den Markt, und wenn in den USA die Schlüsselmärkte geschlossen sind, kommt auch hier nichts an.“ Glücklicherweise seien die Verleiher deutscher Filme eingesprungen, hätten Filmstarts verschoben oder vorgezogen.

Science-Fiction

So konnte das Zentraltheater seinen Saal mit den deutschen Filmen „Jim Knopf und die wilde 13“ nach Michael Endes Kinderbuchklassiker und „Gott, du kannst ein Arsch sein“ füllen. Sehr gut angenommen worden sei auch der US-Science-Fiction-Action-Film „Tenet“. Zum Abschluss am Freitagabend gibt es eine Sneak-Preview mit einem humorvollen Überraschungsfilm.

Wer bereits an der Kinokasse Karten erworben hat, kann diese bis Montag, 9. November, per Post unter Angabe von Name und IBAN an das Kino zurückschicken. Der Preis wird dann erstattet. Online gekaufte Tickets werden storniert und ebenfalls zurückerstattet.