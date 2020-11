Neuer Rat nimmt Arbeit auf

„Ich freue mich darauf, weiter so tatkräftige Unterstützung zu bekommen wie in den vergangenen Jahren. Ich schätze eure Arbeit sehr“, wandte sich Dumcke an seine Stellvertreterinnen.

Konstruktive Arbeit

Er selbst habe die vergangenen elf Jahre im Amt sehr genossen und die Arbeit habe ihm großen Spaß gemacht, was nicht zuletzt am Funktionieren des Rates gelegen habe, der nicht immer einhellig, aber stets respektvoll diskutiert und in konstruktivem Wirken Beschlüsse gefasst habe, sagte Dumcke. Er sei sicher, das werde auch in Zukunft so sein.

Wie in der vergangenen Legislaturperiode soll es acht Fachausschüsse geben. Eine Änderung wird es im Ausschuss für Bau- und Immobilienmanagement geben, dem künftig auch der Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten angegliedert sein werden, informierte Dumcke. Das sei folgerichtig, denn der Brandschutz sei ein wichtiges Thema des Bauens. Diese Themenfelder entfallen damit aus dem Zuständigkeitskatalog des Hauptausschusses.

Personelle Besetzung

Selbiger ist künftig mit 16 Sitzen ausgestattet, der Rechnungsprüfungsausschuss mit neun Sitzen, der Ausschuss für Brandschutz, Bau- und Immobilienmanagement ist ebenso wie der Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss 15-köpfig. Der Kulturausschuss ist als Elfergremium beschlossen, Schul-, Jugend- und Sportausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss sowie Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss gehen ihre Arbeit in 13er-Besetzung an.

Beschlossen wurde in dieser ersten Ratssitzung auch bereits die personelle Besetzung des Hauptausschusses. „Das macht Sinn, damit dieser zeitnah seine Arbeit aufnehmen kann”, begründete Dumcke. Der erste Sitzungstermin des Hauptausschusses ist auf den 26. November datiert.