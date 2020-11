Archäologischer Fund

Bei den Funden unter der Neuenkirchener Straße, südlich der Wallenbrücker Marienkirche handelt es sich um einen Holzbohlenweg. „Das war quasi der Vorgänger dieser Straße“, sagt Dr. Sven Spiong, Leiter der archäologischen Außenstelle Bielefeld des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL).

Der Wallenbrücker Gerd Heining war auf die Hölzer, die aus dem Boden geholt worden waren, aufmerksam geworden, Dr. Werner Best, selbst Archäologe, hatte den LWL über den Fund informiert. Am vergangenen Montag war Grabungstechnikerin Maria Hahne angereist und hatte Materialproben genommen, um später durch dendrochronologische Untersuchungen eine Datierung vornehmen zu können.

Anhand der unterschiedlichen Breite der Jahresringe der geborgenen Baumstämme, die einer bestimmten Wachstumszeit zugeordnet werden können, kann das Alter dieser Gehölze festgestellt werden. Wie genau der Bau des Weges datiert werden kann, hängt sehr vom Zustand der Außenhaut der Bohlen und somit von der Ermittlung ihres Fällalters ab.

„Ich nehme an, der Weg ist mittelalterlich bis frühneuzeitlich“, sagt Spiong. Die für ihn spannende Frage: „Können wir das Holz wirklich bis ins 12. Jahrhundert zurück datieren?“ Das wäre eine kleine Sensation.

Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass der Holzweg von Wallenbrück nach Spenge geführt habe, vermutlich von Kirche zu Kirche. Wahrscheinlich sei zudem, dass der Weg als Befestigung in der feuchten Warmenauaue diente. Jede Menge Hölzer seien verlegt worden, was für den ländlichen Raum sehr aufwendig und daher bemerkenswert sei.

„Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Bauern und Anwohner diesen Weg gemeinsam aus eigenem Antrieb verlegt haben. Es muss eine ordnende Hand gegeben haben, die den Bau organisiert hat“, sagt Spiong.

Ob wirtschaftliche Interessen einen Bau bedingt haben könnten, sei nicht ohne weiteres zu sagen. Spiong: „Zumindest hatte jemand ein Interesse daran, Orte zu erschließen und miteinander zu verbinden.“

Wie breit der Bohlenweg ist, konnte nicht festgestellt werden, da er unterhalb der Neuenkirchener Straße verläuft und für die Kanalarbeiten nur eine schmale Rinne gegraben wurde. Über Anfang und Ende des Weges ist bisher nichts bekannt. Im Zuge der Bauarbeiten wurde eine Teilstrecke von 60 Metern Länge erfasst.

Der Bohlenweg wird nun als Bodendenkmal kartographiert. Weitere Ausgrabungen sind nicht vorgesehen. Ob der Weg in früherer Zeit schon Erwähnung in Schriftstücken gefunden hat, will Heining erkunden.

Mit Erkenntnissen über das Alter der Hölzer ist wegen eines Umzugs der Dendrochronologieabteilung nicht vor Juni 2021 zu rechnen. Die Arbeiten an der Neuenkirchener Straße sollen zum Ende des Jahres beendet sein.