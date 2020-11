Historische Bohlen bleiben erhalten

Nachdem die archäologische Abteilung des LWL Proben des Holzes genommen hatte, um anhand einer dendrochronologischen Untersuchung eine zeitliche Einordnung vornehmen zu können, wird nun ein Teil der Hölzer als Anschauungsobjekt an der Marienkirche gelagert. „Dann kann beispielsweise bei Kirchenführungen auch etwas über den Weg erzählt werden“, meint Heining, der es für sehr wahrscheinlich hält, dass der gefundene Weg einst durch die sumpfige Warmenau-Aue bis zu einem Übergang über den Fluss geführt hat.

Ausgesucht wurden vor allem Bohlen, an denen eine Bearbeitung, in diesem Fall eine Abflachung der Stämme zu Wegelementen, erkennbar ist. Den Rest des Holzes wird Heining, ehrenamtlicher Beauftragter für Bodendenkmäler der Stadt Spenge, auf seinem Grundstück witterungsgeschützt lagern.

Wie sich die Eichenbohlen, die vielleicht sogar bis ins 12., recht sicher aber bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert werden können, unter Einwirkung von Sauerstoff verhalten, bleibt abzuwarten. Bisher hatten sie in 1,30 Meter Tiefe im Erdreich gelegen. „In jedem Fall dürfen sie nicht der Sonne ausgesetzt werden, sonst trocknen sie zu schnell aus und zerfallen“, weiß Dr. Werner Best.

Abgetrocknet könnten die Hölzer in zwei bis drei Jahren ein zweites Leben als Kunstwerk bekommen. Der Spenger Holzbildhauer Sergej Poweliza hat Interesse an dem Material. „Ich interessiere mich für Geschichte. Es geht mir um die Historie des Materials und darum, in meiner Kunst eine Beziehung zu dessen Herkunft und früherer Verwendung zu schaffen“, erklärt der Künstler.

Er wolle sich mit Heining darüber unterhalten, wie Wallenbrück zur Zeit der Entstehung des Bohlenwegs ausgesehen habe, wie es geprägt gewesen sein mag. „Ich stelle mir vor, Skulpturen aus dem Wegeholz an diese Zeit anzulehnen. Aber man muss erstmal schauen, wie sich das Material entwickelt, wenn es trocknet“, sagt der Künstler. Vermutlich ließe die Beschaffenheit der Stämme eher eine grobe, abstrakte als eine filigrane Bearbeitung zu.