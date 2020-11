„Wir“, das sind die Mitglieder des Vorbereitungskreises des Weihnachtsmarktes, der seit Jahren am dritten Adventswochenende viele Besucher anlockt. Zu dem Team gehört auch Ralf Wollbrink vom Bauhof, der am Donnerstag mit Kollege Sebastian Huep und Küster Andreas Schmidt von der evangelischen Kirchengemeinde die ersten Bäume aufstellte.

In aller Frühe fuhr das Team ins Engeraner Wohngebiet Moorwiese, um dort die stattliche Nordmanntanne einer Familie zu fällen. Die Besitzer hatten sich auf einen Aufruf der Stadt hin gemeldet. „Das ist eine Win-Win-Situation“, erklärt Hellmann. „Die Eigentümer werden kostenlos ihre zu groß geratenen Bäume los, und wir müssen keine Tannen kaufen.“

Die gefällte Nordmanntanne luden Wollbrink und seien Helfer mit Hilfe eines Kranarms auf die Ladefläche ihres Lkw, um ihn zum Ort seiner Bestimmung zu bringen: dem Blücherplatz. „Dort hat es schon lange keinen Baum gegeben, weil wir uns auf die Martinskirche und die Deko in der Langen Straße und der Poststraße konzentriert haben“, sagt Hellmann.

Doch diesmal ist alles anderes und davon profitiert auch der Platz, der bald saniert werden soll. Wie Bürgermeister Bernd Dumcke erklärt, werden die Ausschreibungen der Arbeiten im Winter vorgenommen. „Im Frühjahr geht der Umbau los.“ Er kann sich noch an Zeiten erinnern, als ein Weihnachtsmarkt auf dem Blücherplatz stattfand, „Aber das war noch vor meinem Amtsantritt.“ Ob im nächsten Jahr auch ein Baum auf dem neuen Blücherplatz steht, kann Hellmann noch nicht sagen: „Wenn es den Menschen gefällt, könnte man darüber nachdenken.“

Nach dem Blücherplatz war der Rathausplatz an der Reihe. Auch hier gibt es eine Vorrichtung, in die der passend zugesägte Baumstamm gestellt werden kann. „Für den Lönsweg, der ebenfalls dekoriert wird, haben wir so eine Vorrichtung extra gebaut“, sagt Wollbrink. Weitere Bäume aus Nachbars Garten stehen an der Kirche.

Die Beleuchtung wird in der kommenden Woche angebracht, so dass sie Freitag erstrahlen kann. Weil die Stadt Geld für den Weihnachtmarkt spart, konnte sie zusätzlichen Schmuck kaufen. „An der Langen und der Poststraße werden wir die übliche Weihnachtsbeleuchtung noch um acht illuminierte Bäume ergänzen“, verspricht Hellmann.