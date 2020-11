Steinerne Zeugen vergangener Zeit

Spenge -

In diesen November-Tagen ist es Brauch, die Gräber der Verstorbenen zu besuchen. So werden auch am 22. November, dem Totensonntag, wieder viele Menschen auf den Friedhof Spenge-Mitte kommen. Doch auch an anderen Tagen ist er einen Besuch wert, denn die zahlreichen historischen Gräber dort sind eng mit der Geschichte der Stadt verknüpft.