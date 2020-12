Rat will Bürger früh beteiligen

Nach anhaltenden Protesten der Anwohner des Grünen Wegs hatte der Landesbetrieb Straße NRW im November einer alternativen Zufahrt zum geplanten Neubaugebiet über die Herforder Straße zugestimmt.

„Der Weg der Erschließung dieses Baugebiets ist ein langer und unbefriedigender“, kommentierte SPD-Ratsfrau Anne Beckmann die Entwicklung der vergangen zwei Jahre. „Mit den neuen Überlegungen zu einer Zufahrt über die Herforder Straße melden sich nun andere Anwohner besorgt zu Wort“, erklärte sie. „Jetzt sind wir als Politik gefordert. Es dürfen nicht die das letzte Wort haben, die am lautesten protestieren.“

Angestrebt ist nun eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Dafür sprachen sich alle Fraktionen aus. Ob es ein oder zwei Zuwegungen geben sollte, darüber sind sich die Fraktionen noch nicht einig.

Aus Sicht der CDU kann der Grüne Weg den Verkehr zu Stoßzeiten nicht komplett aufnehmen. Zwei Zuwegungen seien jedoch zu den geplanten 45 neuen Wohneinheiten nicht notwendig, erklärte der Fraktionsvorsitzende Lars Hartwig. „Das ist doch keine Bundesstraße.“ Es reiche eine Zufahrt. Entschieden werden müsse in einem Abwägungsprozess, denn „man kann es sowieso nicht allen recht machen“.

Welche Lösung die sinnvollste sei, müsse ein Planungsbüro ermessen, meint Ralf Kinnius (UWG). Für seine Fraktion sei eine doppelte Zufahrt, eventuell mit versenkbaren Pfählen in der Mitte, denkbar. So könnte ein Abkürzungsverkehr vermieden werden und Müll- und Krankenwagen könnten trotzdem passieren. Nachvollziehbar sei aber auch das Interesse des Investors, den Bauplatz so effizient wie möglich zu nutzen. „Insgesamt muss nach der verkehrspolitisch sinnvollsten Lösung für die Stadt geschaut werden“, so Kinnius.

Auch André Schröder (Grüne) sieht in zwei Zuwegungen einen möglichen Kompromiss für Anwohner. Gerd Meyer (SPD) gab zu bedenken, dass mehrere Zuwegungen auch erhöhte Kosten erzeugten, die dann zwangsläufig auf den Kaufpreis der Grundstücke umgelegt würden. In jedem Fall „müssen wir frühzeitig die Bürger beteiligen, um Irritationen zu vermeiden“, so Meyer.

Dirk Cyrus (SPD) war das Vorgehen seiner Mitstreiter nicht energisch genug. Er forderte eine richtungsweisende Entscheidung für Planungen bereits in der aktuellen Sitzung, „damit es im Januar weitergehen kann“.

Eine solche wurde jedoch nicht gefällt. Wie Fachbereichsleiterin Sabrina Held erklärte, muss nun ein Planentwurf her, über den im Fachausschuss entschieden wird. Daran könnte sich das Bürgerbeteiligungsverfahren anschließen und, sofern keine Bedenken erhoben werden, die finale Abstimmung in der Politik erfolgen.