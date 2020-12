Drei Fahrer pausieren wegen Corona

Fünf Fahrer seien aktuell nicht an Bord. „Zwei haben aufgehört, weil sie schon sehr lange dabei oder über 80 Jahre waren. Sie hätten vielleicht noch ein weiteres Jahr gemacht, haben aber wegen der Pandemie nun aufgehört. Drei weitere pausieren wegen Corona“, erklärt Kirchhof, dessen Frau Vorsitzende des Bürgerbusvereins ist. Seit 20 Jahren sitzt der 78-Jährige selber hinter dem Lenkrad. Dass er zur Corona-Risikogruppe zählt, will er gar nicht hören. „Ich schütze mich nach den allgemeinen Hygienevorschriften und fahre natürlich weiter“, sagt er. Etwa 25 Ehrenamtliche – vier konnten in diesem Jahr neu hinzugewonnen werden – sind regelmäßig unterwegs.

Im Frühjahr habe sie der Lockdown wie ein Donnerschlag getroffen. Von Mitte März bis April pausierte der Bus. Das Ehepaar Kirchhof hat sich fortan die Coronazahlen immer genau angesehen. Da es in Spenge die meiste Zeit eher überschaubar viele Fälle gab, ging der Bus wieder an den Start. Seit das Infektionsgeschehen im Kreis Herford im Herbst an Fahrt aufgenommen hat, ist eine Plexiglasscheibe zum Schutz des Fahrers im Bus installiert worden. Außerdem wurde die Anzahl der Plätze von acht auf sieben reduziert. „Hinten ist eine Dreierreihe, da haben wir den mittleren Sitz rausgebaut, sodass die Abstände besser gewahrt werden können“, erklärt Kirchhof.

Eine Maske tragen die Fahrer im Straßenverkehr nicht. Das behindere nur. „Ich habe Wert darauf gelegt, dass die Spuckschutz-Scheibe – sie hat 1000 Euro gekostet – klappbar ist. So hat man noch die Möglichkeit, in den Innenraum zu gelangen, ohne auszusteigen“, so der erfahrene Bürgerbus-Pilot. Das sei erforderlich, wenn er Menschen beim Einsteigen helfen müsste. Bei einer fest installierten Plexiglasscheibe hätte er dann aussteigen müssen. „Das wäre gerade im Bereich der Langen und der Düttingdorfer Straße bei hohem Verkehrsaufkommen zu gefährlich“, findet der Spenger. Durch den Spuckschutz und die Maskenpflicht für die Mitfahrer könne man sich etwa 40 Prozent schlechter verständigen. „Ich muss oft mehrfach nachfragen, wo die Passagiere aussteigen möchten“, so Kirchhof.

Obwohl der Bürgerbus, auf der Linie Spenge-ZOB/Wallenbrück und Spenge-ZOB/Bardüttingdorf ausreichend Fahrer hat, werden weitere gesucht. 2019 wurde angestoßen, eine weitere Linie für Hücker an den Start zu bringen. „Wir bräuchten dann ein zweites Fahrzeug, auch Lenzinghausen würde mitbedient. Dafür sind aber etwa 20 Fahrer erforderlich“, erklärt Hans-Egon Kirchhof. Corona hat aber auch diese Planungen ins Stocken gebracht. Die Pläne sind bereits so weit fertig, dass mit BVO und MoBiel gesprochen werden könne.

Zahlen und Fakten

Der Bürgerbus ist seit etwa 20 Jahren unterwegs, der Verein besteht gut 21 Jahre. Seither wurden mehr als 175.000 Bürger befördert. Im Schnitt sind es jährlich 10.000. Bei den Nutzern handelt es vielfach um Stammkunden, die für Termine in die Innenstadt müssen oder einen Anschlussbus nach Herford oder Bielefeld erreichen wollen.