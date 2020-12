Weihnachten geht in zweite Runde

Meterlange Lichterketten, beleuchtete Sterne und eine kleine Theke, auf der die Behälter für die Heißgetränke stehen – immer nur ein Kunde oder eine Familie darf den Außenbereich der kleinen Eisdiele betreten. So soll es weitergehen. „Wir werden aber schauen, ob die Coronazahlen sinken und wie die allgemeine Stimmung ist. Ob ein solcher verlängerter Weihnachtsmarkt angebracht ist oder eben nicht“, schränkt die Spengerin ein.

Obwohl Außer-Haus-Verkauf weiter gestattet ist, hatte sich Hanisch mit ihrem Team entschieden, den kleinen Weihnachtsmarkt am Sonntag vor dem Lockdown zu beenden. „Wir wollten Sicherheit für unsere Kunden und Mitarbeiter. Auch wir selber wollten in diesen Zeiten lieber zu Hause bleiben“, sagt Hanisch, die wie Simnowski noch in einem anderen Beruf arbeitet. Außerdem sei der Ausschank von Glühwein oder Eierpunsch – also Alkohol – nicht angebracht.

Das Eishörnchen sei Liebhaberei, ein Hobby, das beiden viel Freude bereite. Daher hat die zweite Zwangspause die Spenger schon hart getroffen. „Wir hatten im Dezember nur an den Wochenenden geöffnet. Das Angebot wurde super angenommen“, berichtet der 50-Jährige. So kam ihm die Idee, die Weihnachtsaktion einfach im neuen Jahr wieder aufzunehmen.

Trotz der Corona-Pandemie sind die Betreiber mit dem Jahr zufrieden. „Wir mussten im Frühjahr, als gerade die Eissaison langsam losging, zwar sechs Wochen schließen. Im Sommer aber sind uns unsere Kunden sehr treu gewesen. Ein Eis wollten sich in dieser besonderen Zeit wohl viele gönnen“, erzählt Simnowski. Bis zu 50 Meter lang hätten die Kunden Schlange gestanden – unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Neben Gästen aus Spenge kann das Eishörnchen-Team vor allem Bielefelder begrüßen. „Wir haben eine Instagram-Seite mit inzwischen 1500 Followern. Viele von ihnen sind Bielefelder“, sagt Simnowski. Dass nun der Impfstoff bereitsteht, sei eine enorme Erleichterung für sie gewesen. „Da kommt die Hoffnung auf die Rückkehr zur Normalität wieder“, sagt Simone Hanisch.