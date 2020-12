„Ein 85-Jähriger, der am 22. Dezember mit einem negativen PCR-Test aus dem Lukas-Krankenhaus in Bünde zu uns gekommen und routinemäßig ohnehin noch in Quarantäne untergebracht war, ist am Sonntag von uns mit einem Schnelltest positiv auf Corona getestet worden“, erklärt Einrichtungsleiter Dr. Matthias Kramer.

Seit November habe das Heim gut 1400 Schnelltests an Mitarbeitern, Bewohnern und Gästen durchgeführt. „Der Neuzugang war der erste positive Fall“, so Kramer. Erfreulich sei, dass er keine Symptome zeige.

Der Spenger Hausarzt Michael Droste habe am Sonntag sofort noch einen PCR-Test vorgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Die Mitarbeiterinnen, die Kontakt mit ihm hatten, sind nach mehreren negativen Schnelltests am Mittwoch nochmals mit einem PCR-Test untersucht worden, ebenso wie alle Kollegen und Bewohner. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch aus.

Dr. Matthias Kramer ist froh, dass die Bewohner des Martinsstifts nun bald geimpft werden. „Das ist ein wichtiger Schritt, um der Pandemie ein Ende zu setzen“, ist er überzeugt.

Überzeugungsarbeit hat er in den vergangenen Tagen reichlich leisten müssen, denn vor allem in der Mitarbeiterschaft gab es Bedenken bezüglich der Impfung. „Die beiden Pflegedienstleitungen und ich haben unzählige Mitarbeitergespräche geführt, und wir sind froh, dass sich nun mehr als 70 Prozent dafür entschieden haben, sich impfen zu lassen“, erklärt er.

Bedenken hätten die Pflegenden vor allem wegen der vergleichsweise kurzen Entwicklungszeit des Impfstoffes gehabt. Sie befürchteten Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. „Was die Langzeitfolgen angeht, so weiß dies natürlich noch niemand, aber das gilt auch für Corona“, argumentiert Kramer. Was die schnelle Zulassung angeht, so sei diese durch die immensen Summen begründbar, die weltweit in die Entwicklung gesteckt worden seien. Nach Auskunft der heimischen Ärzte sei die Impfung auf jeden Fall zu empfehlen. „Als Mitarbeiter in einem äußerst sensiblen Bereich müssen wir auch an die uns anvertrauten alten Menschen denken, die sicher keiner von uns anstecken möchte“, ergänzt Kramer.

Weniger Bedenken als die Angestellten hätten die Heimbewohner und deren Angehörige gehabt. „Hier haben wir bereits die Einwilligungserklärung von mehr als 95 Prozent der Befragten“, so Kramer.

Der Einrichtungsleiter sieht sich derzeit täglich neuen Herausforderungen gegenüber. So erfuhr er am 24. Dezember, dass er ab sofort aufgrund des hohen Inzidenzwertes alle Besucher auf Covid-19 testen muss, die keinen negativen Test innerhalb der vergangenen 72 Stunden nachweisen können. „An den Feiertagen so schnell Personal zu organisieren, war nicht leicht. Glücklicherweise hat die Praxis Droste uns hier sehr gut unterstützt.“ Immerhin 90 Besucher waren allein an Heiligabend im Heim.