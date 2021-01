Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, weil sie von einem lauten Knall geweckt worden war und beim Blick aus dem Fenster den Unfallwagen sah.

Die Polizei traf am Unfallort den unverletzten Fahrer des VW Passats an. Er sagte aus, dass er auf der Neuenkirchener Straße unterwegs gewesen war und dann zu schnell nach links in die Wallenbrücker Straße abgebogen sei. Offenbar verlor er dabei die Kontrolle über das Auto.

Der Passat durchfuhr zunächst eine Hecke, ehe er an dem Baum zum Stehen kam. Die Beamten stellten bei dem 18-Jährigen eine verwaschene Sprache und einen schwankenden Gang fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei schätzt die Höhe des am Auto und auf dem Grundstück entstandenen Schadens auf etwa 3500 Euro.