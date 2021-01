Auf dem Weg in die Eigenständigkeit

Spenge (WB) -

Alleine, ohne seine Familie floh Ali Nazan 2015 von Afghanistan nach Deutschland. Damals, mit 15 Jahren, musste er zunächst lernen, alleine in einem fremden Land klarzukommen. Jetzt, fünf Jahre später, wohnt er in einer eigenen Wohnung und beendet in diesem Sommer seine Ausbildung zum Polsterer in der Firma Violetta Sitzkomfort.