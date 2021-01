Investor plant jetzt mit zwei Zufahrten

In der Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag, 4. Februar, stellt der beauftragte Fachplaner den Kommunalpolitikern das neue Erschließungskonzept vor. Die Sitzung findet von 18 Uhr an in der Mehrzweckhalle in Lenzinghausen statt.

Mit den neuen Plänen reagiert Hongsermeier auf Kritik der Anwohner des Grünen Weges, die befürchten, dass es bei einer ausschließlichen Erschließung über den Grünen Weg vor allem in den Stoßzeiten zu größeren Verkehrsbehinderungen kommt. Auch der Landesbetrieb Straßen NRW hatte im November einer alternativen Zufahrt zum geplanten Neubaugebiet über die Herforder Straße zugestimmt, die auch von den Kommunalpolitikern begrüßt wurde.

Das neue Konzept sieht vor, dass die Bewohner der 23 Grundstücke ihre Häuser teilweise über eine Verlängerung des Grünen Wegs erreichen und teilweise über eine neu anzulegende Zufahrt von der Herforder Straße aus. Die beiden Straßen sind verbunden. „Die Gefahr, dass diese Verbindung als Abkürzung genutzt wird, dürfte gering sein“, urteilt Fachbereichsleiterin Sabrina Held. „Wir planen dort, eine Verkehrsberuhigung einzuführen. Außerdem könnten Bodenwellen die Durchfahrt unattraktiv machen.“