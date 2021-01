Ein Ort für Kultur und Natur

Spenge (WB) -

Etwa ein Jahr ist es her, dass die umfangreichen Arbeiten an dem denkmalgeschützten Hühnerhaus im Spenger Katzenholz begonnen wurden. Am Donnerstag hat Bürgermeister Bernd Dumcke nun von Architekt Stefan Bäunker den Schlüssel für das frisch sanierte Fachwerkgebäude in Empfang genommen. Die künftigen Nutzer von der IG Katzenholz freuten sich, nun offiziell, ihr neues Domizil beziehen zu können.