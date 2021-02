„Es hat sich herausgestellt, dass das Pflaster am Straßenrand der Belastung durch Laster und andere schwere Fahrzeuge nicht gewachsen ist“, so Held. Die Steine seien quasi hochgeschaukelt und zu gefährlichen Stolperfallen für Fußgänger geworden. Daher habe die Stadt sie aufnehmen und durch eine Asphaltschicht ersetzten lassen. „Das ist aber nur eine vorübergehende Maßnahme“, versichert Held. „Wir haben Proben in Form eines Bohrkerns von allen Materialschichten nehmen lassen, um herauszufinden, wieso Steine, Untergrund und Fugenmaterial so reagieren.“

Ein Bodengutachter und ein Sachverständiger seien eingeschaltet worden, um zu klären, wie man ein besseres Fundament legen könne, sodass das Pflaster auch höheren Belastungen standhält. „Die Steine haben wir eingelagert, um sie später wieder zu nutzen“, versichert Held. Einige Wochen werde es voraussichtlich noch dauern, bis Klarheit bestehe, der Asphalt wieder entfernt und das Pflaster verlegt werden könne.