Fraktionsvorsitzender Ralf Kinnius brachte die Idee im jüngsten Hauptausschuss vor. Die Stadtverwaltung will nun prüfen, ob dies rechtlich überhaupt möglich ist.

Wie berichtet, kam es Ende Januar zu einer Auseinandersetzung , bei der zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren von einer größeren Menge Jugendlicher auf dem Spielplatz angegriffen wurden. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden unter anderem Jacken und Bargeld entwendet. „Inwieweit Waffen oder andere gefährliche Gegenstände eine Rolle spielen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, hieß es damals im Polizeibericht.

Nach den aktuellen Stand gefragt, erklärte Polizeisprecher Uwe Maser, die Kollegen seien mitten in den Ermittlungen. Näheres könne er daher nicht öffentlich machen. Es handele sich jedenfalls um eine ernstzunehmende Raubstraftat.

„In der UWG hat das eine Diskussion darüber ausgelöst, wie man diesen Bereich, in dem es ja immer wieder zu Problemen kommt, sicherer machen kann“, erklärte Kinnius. Er verwies auf den Fall einer 17-Jährigen, die dort mit dem Motorrad verunglückte, weil Jugendliche dort reißfeste Bänder gespannt hatten, sowie auf Vandalismus an Bushaltehäuschen und den ZOB-Buchstaben. „Es kann nicht sein, dass wir einfach die Hände in den Schoß legen und nichts dagegen unternehmen, dass hier ein Angstraum entsteht“, so Kinnius. Eine Möglichkeit der Prävention sei nach Ansicht der UWG eine Videoüberwachung. Auch eine stärkere Polizeipräsenz sei wünschenswert. Die Verwaltung solle prüfen, ob man in Kooperation mit Polizei und Verkehrsbetrieben weiterkommen könne.

Bürgermeister Bernd Dumcke zweifelt, dass eine Überwachung rechtlich möglich ist. Er wolle jedoch von einem Juristen klären lassen, wie die Rechtslage aussieht. „Es hilft uns nichts, wenn wir eine Überwachungsanlage finanzieren und die Bilder dann juristisch nicht verwertbar sind.“ Aktuell kontrolliere ein Sicherheitsdienst den ZOB punktuell. Die personellen Kapazitäten der Polizei seien begrenzt.

Polizeisprecher Maser räumt dem Plan ebenfalls wenig Erfolgschancen ein: „Der Bereich ist nicht mehr von Kriminalität belastet als andere Bereich im Kreisgebiet. Wir haben hier keine Szene und keinen Hotspot.“