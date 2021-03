Laut Polizei ereignete sich der Unfall am 1. März um 10.38 Uhr an der Kreuzung Industriezentrum / Heiliger Weg. Eine 43-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fuhr auf der Straße Industriezentrum in Richtung Neuenkirchener Straße, als plötzlich von rechts ein Auto aus dem Heiligen Weg in die vorfahrtsberechtigte Straße Industriezentrum einbog.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Frau ihren Mini abrupt ab. Ein hinter ihr fahrender Audifahrer aus Schloss Holte-Stukenbrock konnte nicht rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Mini auf. Die Polizei schätzt die Höhe des an den beiden Autos entstandenen Sachschadens auf etwa 2800 Euro.

Die Polizei erhielt Aussagen einer Zeugin und leiteten eine Fahndung nach der oder dem Unfallbeteiligten ein – bislang noch ohne endgültiges Ergebnis. Daher werden weitere Zeugen gebeten, sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.