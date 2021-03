Ende 2019 hatte die Familie wegen gesundheitlicher Probleme von Mutter Silvia, die das Geschäft seit 2014 betrieben hat, an einen Zwischenmieter abgegeben und sich auf das Eiscafé konzentriert, das Sohn Maikol in der Bünder Fußgängerzone betreibt. „Da ist es zwar auch nett, aber dieser Laden in Spenge ist einfach mein Baby“, gesteht Silvia del Vesco. Froh sei sie, wieder da zu sein und die Spenger mit den Eisvariationen zu verwöhnen, die Ehemann Umberto, der Eiskonditor der Familie, für beide Standorte selbst produziert.