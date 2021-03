Die Erfolgsgeschichte seines Un­ternehmens gründet sich auf diese Keramikart. „2005 wurden noch 30 Tonnen Gold für den Zahnersatz verwendet, heute sind es nur noch drei“, verdeutlicht er die Entwicklung. Der Vorteil des Zirkons: Es ist allergiefrei und kann so bearbeitet werden, dass es dem natürlichen Zahn sehr nah kommt. Das Zirkonoxid, von dem Dental Direkt 150 Tonnen jährlich verarbeitet, wird in Japan als Pulver hergestellt und in Spenge in einem speziellen Verfahren zu runden Scheiben gepresst, aus denen der Zahnersatz gefräst werden kann. Für kleinere Dentallabore in Deutschland übernimmt das Dental Direkt an seinem Standort in St. Annen (Schleswig-Holstein).