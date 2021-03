Spenge (WB) -

Wer ein Baugrundstück in Spenge sucht, könnte bald an der Neuenkirchener Straße fündig werden. In einem neuen Baugebiet sollen hier zentrumsnah Wohnhäuser entstehen. Die ersten Planungen dazu hat die Verwaltung dem Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag vorgestellt.