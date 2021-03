Wohngruppe für junge Pflegebedürftige des Deutschen Roten Kreuzes in Spenge

Spenge (WB) -

Von Daniela Dembert

Das DRK eröffnet eine neue Wohngruppe für junge Pflegebedürftige. Am 16. April können Interessierte die Wohngemeinschaft in der Marktstraße 5 in Spenge bei einem Tag der offenen Tür kennen lernen.