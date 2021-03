Schrottauto brennt aus: Ursache unklar

Spenge (WB/sal) -

Löscheinsatz am späten Samstagmittag: Etwa gegen 13.30 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr zu einem Industriebetrieb in Wallenbrück ausrücken. An der Straße Im Industriezentrum war auf einem dortigen Schrottlagerplatz ein für die Entsorgung bestimmtes Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.