Seit Mitte des Monats betreibt Hayder Al Ibrahim seinen „City Kiosk“ und möchte seinen Kunden mit Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 10 bis 23 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 24 Uhr maximale Flexibilität bieten.

Im Sortiment hat der 26-Jährige neben Getränken, Tabakwaren und Knabbereien auch eine kleine Auswahl an Konserven, haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln oder Tee, Reinigungsmitteln, Haushaltswaren und Zeitschriften. „Eigentlich alles, was nach Ladenschluss oder an Feiertagen vielleicht mal im Haushalt fehlt“, sagt Al Ibrahim.

Mit dem 80 Quadratmeter großen Laden hat sich der Bielefelder einen Wunsch erfüllt. Er berichtet, sich schon länger nach einem geeigneten Ladenlokal umgeschaut zu haben. In Bielefeld sei der Markt allerdings schon gesättigt. Dann sei er auf das leerstehende Ladenlokal in der Spenger Innenstadt aufmerksam geworden. Das habe vom Preis gepasst. Als er dann festgestellt habe, dass es in der Stadt gar keinen Kiosk gebe, habe er zugegriffen, meint der Kioskbetreiber.

Als Iraker jesidischen Glaubens ist Hayder Al Ibrahim aus seiner Heimat geflohen. Seit Ende 2013 lebt er in Deutschland. Vor seiner Selbstständigkeit hat er als Metallschleifer gearbeitet.

„Ich habe schon länger gedacht: Warum soll ich für andere arbeiten und mir nicht selbst etwas aufbauen?“ Dafür ist Al Ibrahim bereit, sich richtig ins Zeug zu legen und deckt die ausgedehnten Öffnungszeiten seines Geschäfts ganz allein ab.

Das müsse halt so sein, sagt er, denn seine Geschwister gingen noch zur Schule und seine Eltern seien gesundheitlich nicht in der Lage, ihn zu unterstützen. „Aber wenn der Laden gut anläuft, kann ich irgendwann eine Aushilfe anstellen.“

Eine Schanklizenz hat er aber nicht beantragt. „Das ist hier eine ruhige Gegend, in der auch Menschen wohnen. Und mit denen will ich keinen Ärger bekommen.“