Die Verwaltung will sich – wie die Kollegen in Enger – für ein Förderprogramm bewerben, das Bund und Land gemeinsam zur Weiterentwicklung des Radverkehrs zur Verfügung stellen und im Spenger Fall mit 95 Prozent fördern würden. Dass es Zeit zu handeln ist, zeigen auch die Ergebnisse des neuesten ADFC-Fahrradklimaindexes, in dem Spenge mit der Schulnote 3,9 abschnitt. „Der Wunsch, den Martinsweg und generell die Radwege auszubauen, besteht schon lange“, sagte auch Bürgermeister Bernd Dumcke im Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss. Den Politikern stellte Dr.