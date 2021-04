Sechs Coworking Spaces geplant

Im Luttermann-Gebäude in Spenge können Selbstständige und Startups einen Schreibtisch bekommen

Spenge (WB) -

Von Ruth Matthes

Vor zwei Jahren kam in der Spenger Kaufmannschaft erstmals die Idee auf, Coworking Spaces anzubieten. Im Luttermann-Gebäude an der Poststraße werden sie nun Realität. Gleich neben dem Fitnessstudio „Machbar“ bietet Alexander Luttermann ab Mai bis zu sechs Arbeitsplätze für Startups und andere Selbstständige an.