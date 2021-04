Aktuell wird der Unterbau des Orgelgehäuses aus dem Jahr 1624 von Mitarbeitern der Orgelbauwerkstatt Hendrik Ahrend aus Friesland rekonstruiert. „Allerdings nicht so, wie es 1624 war, denn aus dieser Zeit wissen wir zu wenig“, informiert Kirchenmusiker Dr. Hinrich Paul, der das Restaurationsprojekt von Anfang an begleitet. Versucht werde, dem vom Herforder Orgelbauer Christian Klausing 1755 geschaffenen Zustand der Orgel, der sehr gut dokumentiert sei, möglichst nah zu kommen, so Paul. Im Laufe der Jahrhunderte seien verschiedene Veränderungen an dem Instrument vorgenommen worden. So seien beispielsweise durch die Erweiterung des Kirchengebäudes Ende des 19.