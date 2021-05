„Gerade erst habe ich die Infos vom Labor bekommen, wie das Ganze ablaufen soll“, sagt Loos am Donnerstagvormittag. Sie muss nun erst einmal alle 283 Schülerinnen und Schüler online registrieren, damit die Proben später auch zugeordnet werden können. Eltern und Lehrer müssen informiert werden. Im Falle der Grundschule Spenge ist ein Labor in Leverkusen für die Auswertung zuständig. Bei dem Lollitest handelt es sich um einen Pool-Test . Das heißt, dass alle Schüler der halbierten Klasse ihre Stäbchen in einem großen Röhrchen sammeln, das dann etikettiert und an das Labor geschickt wird.