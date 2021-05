Kinder der Spenger Waldkita fühlen sich sichtlich wohl in der Natur, beklagen aber zu viel Hundekot im Wald

Die Spenger Waldkita hat ein tolles Gelände in der Nähe des Hühnerhaues. Die 21 Kinder fühlen sich hier richtig wohl. Was jetzt noch fehlt, ist ein großer Bauwagen, in dem neben dem Bürobereich auch Kuschel- und Spielecken eingerichtet werden können.