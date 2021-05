Polizei kontrolliert am Moor

Ähnlich im Corona-Jahr 2020 appellieren die Stadt Spenge und die Polizei an die Bürger, sich auch am Vatertag, an dem in „normalen“ Jahren viele Gruppen mit Bollerwagen unterwegs sind, zu Hause zu bleiben. Wer raus geht, müsse sich zwingend an die geltenden Regeln der Coronaschutzverordnung halten. Das Hücker Moor war bei Vatertagsausflüglern stets sehr beliebt.