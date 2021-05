„Corona hat uns Grenzen aufgezeigt“

„In der ersten Phase ging es zunächst darum, alles über das Virus und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen herauszufinden und an das Material dafür zu kommen“, erinnert er sich. „Das Leben in der Einrichtung hat seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Doch wir waren trotz allem ständig bemüht, das normale Leben mit dem sozialen Austausch aufrecht zu erhalten. Das Essen wurde zum Beispiel stets gemeinsam eingenommen.“ In den Phasen, als die Bewohnerinnen und Bewohner keinen Besuch empfangen durften, sei es Aufgabe des Personals gewesen, die fehlenden familiären Kontakte so gut es geht zu ersetzen. Leider sei es auch seiner Einrichtung nicht erspart geblieben, im Januar einen Corona-Ausbruch mitzuerleben. „Das war eine bittere Zeit. 20 Bewohnerinnen und zehn Mitarbeiterinnen waren betroffen“, berichtet er. Immerhin sei es gelungen, den Ausbruch auf einen Wohnbereich zu begrenzen.