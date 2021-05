Was von den einen als „bloße Symbolpolitik“ abgetan wird, sehen die Grünen – und auch die Parteien Die Linke und Die Partei, die sich in einem gemeinsamen offenen Brief an den Stadtrat gewandt hatten, – als Möglichkeit, mit 250 weiteren Kommunen ein Zeichen für Humanität und Solidarität zu setzen . Gemeinsam will man „die Bundesregierung dazu bewegen, ihre Abschottungstaktik aufzugeben und in Sachen Flüchtlingsmisere endlich tätig zu werden“. Die Grünen sind der Meinung, Spenge sei in der Lage, über die offizielle Zuweisung hinaus fünf Menschen aus den Flüchtlingslagern auf Lesbos einen „sicheren Hafen“ zu bieten.