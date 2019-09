Von Christian Althoff

Vlotho (WB). In Vlotho (Kreis Herford) ist es in der Nacht zu Montag zu einem Familiendrama gekommen. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen ging eine Tochter (16*) mit einem Messer auf ihren Vater (59) und ihre Mutter (40) los. Dabei wurde der Vater getötet, er starb noch in der Wohnung. Die Mutter lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus.