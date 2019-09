Vlotho (dpa). Nach dem tödlichen Familiendrama in Vlotho (Kreis Herford) sitzt die 16-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Mädchen steht im Verdacht, seine Eltern in der Nacht zu Montag mit einem Messer angegriffen zu haben.