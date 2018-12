Von Dirk Sonntag

Vlotho (WB). Auf die Freunde der Musikgruppe »Hammerfest« kommen Veränderungen zu. Diesmal gibt es am Weihnachtsfest keinen Auftritt der heimischen Band. Die erfreuliche Nachricht: Ein Konzert gibt es dennoch.

Seit zwei Jahrzehnten war dies gelebte Tradition: Vlothos Kultband rockte am zweiten Weihnachtstag und ließ so das Weihnachtsfest ausklingen. Erst in der Musikkneipe »Bubi-Lubi«, danach im »Schubidu« und zuletzt im »Vivendi« gab es die Livemusik zum Fest. Diesmal nicht, der Inhaber des benachbarten Restaurants konnte den Restaurantbetrieb und die Theke beim Konzert nicht gleichzeitig besetzen. Dazu habe das Personal gefehlt, berichtet die Band..

Auftritt am 28. Dezember

Es gibt eine Ersatzlösung: »Hammerfest« spielen nun am Freitag, 28. Dezember, um 20.30 Uhr im »Vivendi«. »Über diese Lösung sind wir froh. Bestimmt sind dann noch viele ehemalige Vlothoer hier zu Besuch und können zuschauen«, freut sich Keyboarder Achim Patz auf das Wiedersehen mit der großen Fangemeinde.

Das neue Datum ist nicht die einzige Veränderung bei der Band. Nachdem Bassist Hans Schemel seit einiger Zeit nicht mehr mitspielt, wird die Musikgruppe diesmal aus Termingründen vermutlich als reine Männerband auftreten. Wie bereits bei der Freibadfete könnten zwei Bläser »Hammerfest« ergänzen. In den Vorjahren war das Weihnachtskonzert immer für Überraschungen gut und sorgte für zusätzliche Spontanauftritte. Die Besucher würde das sicher freuen.