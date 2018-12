Von Frank Dominik Lemke

Vlotho (WB). Die Kinder aus Exter haben lange auf diesen Tag gewartet. Als sie morgens aus dem Fenster sahen, lag das erste Mal in diesem Winter Schnee. Beim weißen Weihnachtsmarkt in Exter hatten sie am Nachmittag reichlich Spaß. Gemeinsam mit ihren Eltern haben sie an der Grundschule Exter gesungen, gespielt und am Abend den Weihnachtsmann begrüßt.

Weihnachtsmarkt Exter Fotostrecke

Foto: Frank Lemke

»Unser Markt ist jedes Jahr wieder schön«, sagt Rainer Kachel, der Sprecher des Organisationsteams. Mehr als 20 Ehrenamtliche aus Exter beginnen lange im Voraus mit den Vorbereitungen. Sie sprechen mit den Vereinen und schreiben externe Standbetreiber an, ob sie wieder mit dabei sind. Zum Weihnachtsmann haben sie ebenfalls einen guten Draht. »Jeder Verein aus Exter macht mit«, sagt Rainer Kachel. Von den Sportvereinen über die Freiwillige Feuerwehr bis hin zu kleinen Bastelgruppen mit nur zwei Personen ist das ganze Dorf dabei.

Vor 24 Jahren gegründet

Vor 24 Jahren hat Helmut Kreimeier den ersten Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Schon bald wurde er zur Tradition, welche den Ort jedes Jahr zusammen bringt und die Menschen mitein­ander verbindet. Dieses Jahr konnten die Besucher an 29 Ständen viel entdecken: filigrane Papiersterne für den Weihnachtsbaum, handgearbeitete Holzdekoration, kreative Weihnachtskarten für Freunde und Familie, Glühwein, eine Hüpfburg in der Turnhalle, Kinderschminken, Singen auf der Bühne und vieles mehr. Angelika Precht aus Exter ist gerne mit dabei. Die Standbetreiberin reicht ihren Erlös an den Mühlenverein Exter weiter. »Ich finde es schön, dass ich dem Dorf mit kreativer Arbeit etwas Gutes tun kann«, sagte sie.

Mehr Besucher als 2017

Das Organisationsteam trifft sich drei Mal im Jahr. Viel Zeit fließt in die Vorbereitung. Dank des winterlichen Wetters sind deutlich mehr Besucher als vergangenes Jahr an der Grundschule. Bei einer Verlosung können die Besucher mehr als 20 Preise gewinnen. Der Weihnachtsmann bringt Geschenke für die Kinder vorbei. Nach seinem Besuch klingt am frühen Abend der Weihnachtsmarkt in Exter mit einem Lichterspektakel aus, dem »Funkeln für den Weihnachtsmann«.

Die Einnahmen sind wie jedes Jahr für den guten Zweck bestimmt. Der Großteil des Erlöses aller Stände bleibt wie immer im Ort und kommt damit allen Exteranern zugute.