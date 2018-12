Von Hannah Gebhard

Vlotho (WB). Die neue Seniorenresidenz an der Weserstraße hat sich am Wochenende mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Viele interessierte Besucher sind der Einladung gefolgt und haben sich über das umfassende Angebot des »Fährhofs« informiert.

Zu Beginn begrüßte Jens Tegeler als Geschäftsführer und Inhaber der Tegeler-Gruppe die zahlreichen Besucher, die bereits vor der Eröffnung vor der Tür der neuen Seniorenresidenz warteten. »Unser Familienunternehmen ist seit 25 Jahren im Gesundheitswesen aktiv«, sagte er. Das Unternehmen führt mehrere Einrichtungen und Kooperationen in Niedersachsen. Der »Fährhof« in der alten Zuckerfabrik an der Weserstraße in Vlotho ist nun die erste Seniorenresidenz in Nordrhein-Westfalen. Einrichtungsleiterin Karola Holweg betonte: »Wir wollen den zukünftigen Bewohnern hier im Fährhof ein besonderes Zuhause gestalten«.

Sektempfang und Hausführungen

Bei einem Sektempfang konnte anschließend Näheres über das Konzept des Hauses erfahren werden. Mitarbeiter standen den ganzen Tag über für Fragen zur Verfügung und informierten über die Angebote. Außerdem fanden Hausführungen statt.

Mariella Ahrens liest

Die bekannte Schauspielerin Mariella Ahrens las als Freundin des Hauses mehrere weihnachtliche Geschichten und Gedichte vor. Sie ist Gründerin des Vereins »Lebensherbst«, der seit vielen Jahren pflegbedürftige ältere Menschen unterstützt. Beim Tag der offenen Tür im »Fährhof« verzauberte sie mit ihrer melodiösen Stimme die Besucher und nahm sie mit auf eine Reise voller lustiger und besinnlicher Geschichten.

Adventliche Klänge

Für adventliche und weihnachtliche Klänge sorgte der Gemischte Chor »Liedertafel Germania« aus Vlotho. Abwechslungsreich präsentierten die Sängerinnen und Sänger ihr Repertoire, das von altbekannten traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen Songs reiche. Ein Pianist sorgte anschließend für die weitere musikalische Unterhaltung.

Vlothoer Unternehmen oder Vereine, wie das Sanitätshaus Schröer, die Buchhandlung am Roseneck oder das Deutsche Robenfalls Kreuz waren ebenfalls zu Gast. Für die Kinder gab es Bastel- und Spielangebote.

So geht es weiter

An den nächsten Wochenenden möchte sich die Einrichtung mit weiteren Veranstaltungen regelmäßig vorstellen. Am Sonntag, 23. Dezember, soll von 14 bis 18 Uhr ein Kaffeenachmittag mit frischen Waffeln stattfinden. Am Sonntag, 30. Dezember, wird in der Zeit von 14 bis 18 Uhr der Jahresausklang mit Bingo gefeiert werden. Am Sonntag, 6. Januar, wird von 16 bis 18 Uhr das neue Jahr mit Sekt und Musik begrüßt. Für Sonntag, 13. Januar, ist von 14 bis 18 Uhr ein Kaffeenachmittag mit frischen Waffeln geplant. Am Sonntag, 20. Januar, laden die Mitarbeiter ab 11 Uhr zum Frühshoppen ein. Für Sonntag, 27. Januar, 14 bis 18 Uhr, ist die feierliche Eröffnung von »Mein Lokal Weserblick« vorgesehen. Im Dezember und Januar ist der »Fährhof« außerdem für interessierte Besucher und Bewerber von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Laufe des Februars sollen dann die ersten Bewohner in der neuen Seniorenresidenz einziehen. 100 Einzelplätze stehen für Senioren im Alt- sowie Neubau zur Verfügung. Außerdem wird es eine eigene Küche, einen offenen Mittagstisch, Aufenthaltsräume und ein großzügiges Außengelände geben. Zurzeit läuft die Suche nach Mitarbeitern in allen Bereichen.