Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Vlotho angekommen. Bruno Papenhoff hat das Licht auf einer vorerst letzten Etappe in die evangelische Autobahnkirche nach Exter gebracht.

Bruno Papenhoff war am Sonntagabend mit seiner Kerze zum Münsterkirchplatz nach Herford gefahren. Über viele Stationen war das Licht dort hingebracht worden. An der ursprünglich am Geburtsort Jesu entfachten Flamme entzündete der Messdiener von Heilig-Kreuz Vlotho seine Kerze. Am nächsten Tag begann er damit, das Licht weiterzugeben

Vor der Autobahnkirche wurde er von Pfarrer Ralf Steiner erwartet. Gemeinsam brachten sie dieses Licht ins Gotteshaus, um damit eine in einem Windlicht auf dem Boden stehende Kerze anzuzünden. Ralf Steiner: »Wir laden alle dazu, dieses Friedenslicht in ihre Häuser zu holen.«

Botschafter des Friedens

Die Idee stammt vom Österreichischen Rundfunk: Ein Licht aus Betlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes wird an die weihnachtliche Botschaft und an dem Auftrag erinnert, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen. Seit 1986 wird das Friedenslicht vor Weihnachten von einem Kind in der Grotte entzündet, in der der Überlieferung nach Jesus vor mehr als 2000 Jahren geboren wurde.

Von Bethlehem aus reist das Licht per Flug zeug nach Wien. Mit Bahn oder Auto gelangt es dann in viele Städte Europas. »Das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung. Es hat sich in wenigen Jahren von einer kleinen Flamme zu einem Lichtermeer ausgeweitet und leuchtet mit seiner Botschaft Millionen von Menschen«, berichten die Organisatoren.

Am Samstag wird es in die katholische Kirche St. Hedwig Exter gebracht, am Sonntag in die Kirche Heilig Kreuz Vlotho.