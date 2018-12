Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Gefährliche Drängeleien und Schubsereien im Bus und an der Haltestelle oder gar Sachbeschädigung an den Sitzen: Um solchen Problemen vorzubeugen, leisten das Weser-Gymnasium und die Weser-Sekundarschule in ihrem Gemeinschaftsprojekt »Busbegleiter« seit Jahren erfolgreiche Präventionsarbeit.

Seit Wochenbeginn haben 16 Achtklässler beider Schulen in der Kulturfabrik ihre Ausbildung zum Busbegleiter begonnen.

Gute Kooperation

»Die Kooperation zwischen Gymnasium und dem Schulzzentrum läuft bereits seit dem Schuljahr 2003/2004 erfolgreich«, berichtet Schulsozialarbeiterin Nancy Ercan, die das Projekt betreut. Fachliche Unterstützung erhält sie dabei von Christina Pörtner vom Verein »Up to you Bus & Bahn machen Schule«, der 2001 dieses verkehrspädagogische Projekt mit finanzieller Unterstützung des Landes und unter Federführung der BVO gestartet hatte. »Inzwischen findet diese Busbegleiter-Ausbildung in 16 Schulen des Kreises Herford und in insgesamt 98 Schulen in Ostwestfalen-Lippe statt«, berichtet Christina Pörtner.

Gemeinsame Schulung

Gemeinsam mit Dietmar Hess von der Direktion »Verkehr« der Polizei Herford schult sie seit Montag die sieben Weser-Gymnasiasten und neun Weser-Sekundarschüler. Im ersten eher theoretischen Teil wurden den künftigen Busbegleitern die Kommunikationsregeln für ihr eigenes Auftreten und im Umgang mit den Mitschülern bei Konfliktsituationen im Bus vermittelt. Ein bisschen Mut gehört schon dazu«, stellt Hess fest. Im Mittelpunkt des ersten Tages standen dann die Themen »Streitschlichtung« und »Deeskalation« im Mittelpunkt.

Am zweiten Tag ging es in die Praxis. In Rollenspielen wurde in einem Bus der Vlothoer Firma Begemann das Verhalten in verschiedenen Situationen geübt: So mussten die jeweils im Duo auftretenden Busbegleiter einschreiten, als eine Schülerin die Eingangstür blockierte oder ein anderer Schüler einfach Sitzplätze reservierte und Mitfahrer am Hinsetzen hinderte. Im Anschluss an die Ausbildung folgt eine sechswöchige Probezeit, dann bekommen die Busbegleiter ihre Ausweise, am Schuljahresende wird das Zertifikat für den ehrenamtlichen Einsatz überreicht. Der Erfolg gibt dem Projekt recht. »Insgesamt sind die Sachbeschädigungen in OWL im Schulbusverkehr bis zu 80 Prozent zurückgegangen«, berichten Pörtner und Hess.