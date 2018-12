Vlotho/Aubigny (WB). Bereits zum 21. Mal hat der Partnerschaftsverein Vlotho-Aubigny am Téléthon in Aubigny teilgenommen. Dieses Mal wurden 1750 Euro für die gute Sache eingenommen. Erneut erzielte der Partnerschaftsverein damit ein Spitzenergebnis bei der Wohltätigkeitsaktion, an der sich viele Vereine und Initiativen in Aubigny mit Spendensammlungen beteiligen.

Der Téléthon wird in Frankreich alljährlich Anfang Dezember ausgerichtet. Der Erlös wird zur Erforschung von erblich bedingten Erkrankungen – besonders der Mukoviszidose – verwendet.

Die Vlothoer Gruppe wurde gebildet von Heike Begemann-Dröge, Doris Wandel, Korinna Klute, Ulrich Kaiser und Ulrich Klose. Die fünf machten sich mit Transporter und Anhänger auf den mehr als 900 Kilometer langen Weg in die französische Partnerstadt.

Im Laderaum hatten die Reisenden wieder Herforder Bier, westfälische Bratwürste, Lebkuchen, Christstollen, Glühwein, Plüschtiere, Weihnachtsdeko und einiges mehr. Die mitgebrachten Waren wurden in der Albinienser Innenstadt zugunsten des Téléthon verkauft. Zum Vlothoer Produktsortiment trug auch wieder Christiane Guillon vom »comité de jumelage« in Aubigny bei. Seit vielen Jahren kocht sie überaus schmackhafte Fruchtkonfitüren für den Téléthon-Stand.

Exteraner Mühlenbrot

Erstmals gab es am Téléthon-Stand in Aubigny Exteraner Mühlenbrot zu kaufen. Das köstliche Vollkorn-Mischbrot hatte Partnerschaftsvereinsmitglied Jochen Zülka noch am Donnerstag gemeinsam mit seinen Freunden vom Verein Windmühle Exter im Backhaus an der Windmühle gebacken und für den Téléthon gespendet. Bier, Würste und Stollen waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Auch das Mühlenbrot kam gut an, ebenso wie Christiane Guillons Konfitüren.

Der Téléthon-Stand des Partnerschaftsvereins ist in Aubigny längst zum beliebten Treffpunkt geworden. Viele Freunde der Städtepartnerschaft nutzen die Gelegenheit, zusammenzukommen und Neuigkeiten auszutauschen. Immerhin kennen sich viele der Partnerschaftsaktiven bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Wie viele Spenden insgesamt eingenommen wurden, wurde abends im Albinienser »Salle de Fêtes« bekannt gegeben. Alle Initiativen in Aubigny erbrachten zusammen das beeindruckende Ergebnisse von gut 12.500 Euro.

Aubignys Bürgermeisterin Laurence Renier nutzte anschließend die Abendveranstaltung dazu, mit einer bewegenden Schweigeminute an die kürzlich verstorbene Vlothoerin Gerlinde Bennefeld zu erinnern, die in den vergangenen Jahren bei keinem der Téléthon-Aktionen fehlte.

30 Jahre Städtepartnerschaft

Der zweite Tag des Téléthon-Wochenendes wurde wie immer in den Gastfamilien verbracht. Die Aktivitäten in den Familien reichten diesmal von der Teilnahme an der Wanderung des Albinienser »Club de marche« über Fahrten zu den Weihnachtsmärkten in Menetou-Salon oder Nançay bis hin zum Besuch des »Musée de la Chasse« in Gien. Beschlossen wurde der Besuch der Vlothoer mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant »Le bien aller«. Mit der Téléthon-Fahrt endeten die Aktivitäten des Partnerschaftsvereins Vlotho-Aubigny im laufenden Jahr. Seinen Schatten voraus wirft aber bereits das Jahr 2019. Es wird ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Vlotho und Aubigny-sur-Nère stehen. Die Vorsitzenden auf deutscher und französischer Seite, Heike Begemann-Dröge und Florence Semence, besprachen erste Planungen für die Geburtstagsfeierlichkeiten. Die Oberhäupter beider Städte, Laurence Renier und Rocco Wilken, sagten bereits ihre Unterstützung der Jubiläumsplanungen zu.