Von Jürgen Gebhard

Die 29-Jährige stammt aus Löhne, dort ist sie zur Schule gegangen, dort wohnt sie. Annemarie Coring lernte zuerst am Klinikum Herford den Beruf der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Kinderkrankenschwester). Eineinhalb Jahre arbeitete sie in diesem Beruf in Traunstein am Chiemsee. Sie kehrte zurück und orientierte sich beruflich neu. An der kirchlichen Hochschule in Bochum erlangte sie die Bachelor-Abschlüsse in Soziale Arbeit und Gemeindepädagogik/Diakonie, nebenbei arbeitete sie in der Kinderchirurgie in Bethel.

Vollzeitvertrag

Im Juni übernahm sie im EKJZ eine halbe Stelle, seit Oktober hat sie einen Vollzeitvertrag und ist für die Leitung des Hauses verantwortlich. Ihre Vorgängerin Sylke Cremer sei vor Ort noch mit zehn Stunden für die Flüchtlingsarbeit zuständig; hauptsächlich arbeite sie inzwischen als Koordinatorin in der Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Landeskirche von Westfalen.

Offenes Angebot

Das EKJZ erreicht viele junge Leute. Annemarie Coring verweist auf das Angebot: »Dienstags ist Teens-Tag-Treff. Die Konfis können sich vor dem Unterricht entspannen. Später gibt es ein offenes Angebot für alle.« Dann wird gespielt, es gibt einen »Andachts-Input« und die EKJZ-Leiterin kocht für die jungen Besucher. Donnerstags ist »Kids-Planet«, das Jungschar-Angebot für alle im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Das Haus ist dann von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das Programm wechselt zwischen Plätzchen backen, spielen, basteln und anderen Aktivitäten. Freitags trifft sich im EKJZ die Flüchtlingsgruppe von Sylke Cremer. Nach eigen- er Verabredung sind außerdem die Mitglieder der Technikgruppe im Haus. »Sie testen neue Sachen aus. Für sie ist das EKJZ eine große Werkstatt«, sagte Annemarie Coring, die das Haus mit weiteren Aktivitäten beleben möchte.

»Im Hintergrund« sei sie außerdem für die beiden von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleiteten kirchlichen Jugendtreffs in Uffeln und in Exter zuständig. Beim nächsten Konfi-Treff werde sie genauso mitarbeiten wie beim »EKJZ rockt«, beim Evangelischen Kirchentag, beim Weltkindertag oder beim Tauffest für die Region, das im nächsten Jahr gleich nebenan im Waldfreibad in Valdorf gefeiert werden soll.