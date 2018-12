Von Joachim Burek

Kalletal (WB). Die Bezirksregierung hat nach der Weserfähre in Varenholz und dem Tempelhaus in Talle nun für ein drittes lokales Leader-Projekt im Kalletal eine Förderzuwendung bewilligt: für den »Erlebnis- und Besinnungsort Talle«, den die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Talle realisieren will. Das hat Bürgermeister Mario Hecker jetzt mitgeteilt. Weitere Bescheide würden noch für das Feinkonzept »Walderlebniszentrum Kalletal« und das Projekt »Lebendige (Arten-) Vielfalt« erwartet, erklärte der Bürgermeister.

Gute Vorbereitungsarbeit

Auch in der Kirchengemeinde in Talle löste die Nachricht aus Detmold über den vom 17. Dezember datierten Zuwendungsbescheid große Freude aus. »Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat. Dies haben wir sicherlich der guten Vorbereitungsarbeit und Gesprächen zu verdanken, bei denen wir auch von zahlreichen Fachleuten unterstützt wurden«, freute sich Gemeindepfarrer Thorsten Rosenau.

Insgesamt 65 Prozent der Investitionskosten für den neuen »Erlebnis und Besinnungsort Talle« sollen durch die Leader-Mittel gedeckt werden. Die übrige Finanzierung werde aus Eigenmitteln der Kirche sichergestellt, so Pfarrer Rosenau.

Alte Grabsteine neu präsentiert

»Geplant ist, auf dem Gelände im Umfeld der Kirche einen Besinnungsort zu schaffen, in dem der Besucher deutlich die Grenze zwischen dem Alltag mit seiner Hektik und der Ruhe am Sonntag spürt«, erläutert Thorsten Rosenau. Zu diesem Zweck soll auf dem Gelände an der Taller Kirche, auf dem sich etwa 75 historischen Grabsteine befinden, der alte Friedhofscharakter wiederhergestellt werden. »Wir wollen das durch die zurückliegenden Kirchen-Renovierungsarbeiten in Mitleidenschaft gezogene Areal wieder herrichten. Die Grabsteine, die aus drei Jahrhunderten stammen, sollen dabei nicht nur unter historisch-pädagogischen, sondern auch unter religionspädagogischen Gesichtspunkten neu präsentiert werden. Unter anderem ist angedacht, sie für die Besucher mit Schautafeln und QR-Codes zu erschließen«, sagte er.

Nach Auskunft von Pfarrer Rosenau soll mit den ersten Vorbereitungsarbeiten im Frühjahr begonnen werden. Voraussichtlich könne man mit einer Fertigstellung erst im Jahr 2020 rechnen.