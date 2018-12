Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die Suche nach einem neuen Standort für die Kreisrettungswache in Vlotho macht gute Fortschritte. »Wir haben ein geeignetes Grundstück ins Auge gefasst, bei dem wir sehr zuversichtlich sind. Verlaufen unsere Gutachten positiv, können wir frühzeitig im kommenden Jahr in die Planung gehen«. Diese gute Nachricht hatten Landrat Jürgen Müller und Kreisdezernent Norbert Burmann beim Weihnachtsbesuch in der Vlothoer Rettungswache am Bullerbach im Gepäck.