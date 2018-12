Von Joachim Burek

Hintergrund ist eine von Burgwirt Friedrich Hempelmann angestrebte langfristige Konzeptänderung für die Burggastronomie. Dem hatte die Stadt als Verpächterin zugestimmt, allerdings erst einmal nur für eine Laufzeit von einem Jahr. Zu seinem neuen Konzept und der nun erfolgten Kündigung erklärte der Burgwirt in einer Stellungnahme:

Neues Konzept

»Wir als Betreiber der Burg hatten mit der Stadt Vlotho einen Mietvertrag über zehn Jahre mit einer einseitigen, jederzeitigen Kündigungsfrist von sechs Monaten unsererseits abgeschlossen. Nachdem wir festgestellt haben, dass der Betrieb während der dunklen Jahreszeit im à la carte-Bereich ein reines Zuschussgeschäft ist, haben wir ein neues Konzept entwickelt.« Danach sollte das Restaurant von Januar bis März geschlossen bleiben, außer für Hochzeiten und größere Feiern. Ab 1. April sehe das neue Konzept dann die Öffnung eines aufgewerteten Biergartens, des Restaurants von Freitag bis Sonntag sowie Veranstaltungen im Außenbereich wie unter anderem Feiern und Hochzeiten vor.

Friedrich Hempelmann: »Ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass bei dieser Änderung die vollen Mieten und Nebenkostenzahlungen bestehen blieben und somit der Stadt keinerlei Verlust entstünde«. Dieses Konzept sei persönlich mit dem Bürgermeister und der Liegenschaftsverwaltung besprochen worden. Als weitere Grundvoraussetzung habe er gefordert, dass bis zum 1. April 2019 die Genehmigung zur Beschallung des Außenbereichs vorliegen müsse. Denn, so das Wirteteam, schon zur Eröffnung im Mai 2018 habe man bereits Musiker, Tanzgruppen und DJs verpflichtet gehabt. Kurz vorher sei dann von Seiten des Ordnungsamtes mitgeteilt worden, dass eine Beschallung im Außenbereich nicht erlaubt sei. Es müsse ein Schallgutachten erstellt und anschließend eine Nutzungsänderung beantragt werden. Hempelmann: »Das Lärmschutzgutachten liegt mittlerweile vor, die Genehmigung noch immer nicht.«

Fristgerechte Kündigung

Wie Hempelmann in seiner Stellungnahme weiter ausführt, hätten Bürgermeister und Liegenschaftsverwaltung dem neuen Konzept positiv gegenüber gestanden – allerdings müsse es vom Stadt- und Ältestenrat abgesegnet werden.

»Daraufhin haben wir den Mietvertrag sicherheitshalber fristgerecht zu Ende Mai 2019 gekündigt. Des Weiteren haben wir schriftlich mitgeteilt, dass wir bei einer Einigung auf das neue Konzept die Kündigung selbstverständlich zurücknehmen. Nach der Ratssitzung habe ich nach mehreren Tagen die Liegenschaftsverwaltung angerufen und das Ergebnis abgefragt. Man teilte mir mit, dass dem neuen Konzept zugestimmt würde, allerdings nur für die Laufzeit von einem Jahr, was wirtschaftlich und planerisch nicht machbar ist«, so Friedrich Hempelmann. Zudem habe er der Verwaltung erneut mitgeteilt, dass er den Mietvertrag unter neuen Voraussetzungen fortführen werde, wenn die Befristung entfalle. Eine Antwort habe er darauf bisher nicht.

Reaktion der Stadt

Bürgermeister Rocco Wilken bestätigte jetzt auf Anfrage die Gespräche mit dem Burgwirt zu der Konzeptänderung. »Seine betriebswirtschaftlichen Gründe für das neue Konzept sind nachvollziehbar. Dennoch wäre der Schritt hin ausschließlich zur Eventgastronomie auf der Burg ein sehr einschneidender. Daher wollten wir uns das erst einmal für ein Jahr ansehen«, erläuterte der Bürgermeister. Für die Dauer der Genehmigungsverfahren für Großveranstaltungen im Außenbereich bat er um Verständnis. »Allerdings erlaube das bereits vorliegende Gutachten aufgrund des Immissionschutzgesetzes bereits 18 Veranstaltungen nach 22 Uhr je Saison und lasse weitere Möglichkeiten tagsüber zu. Notwendige Genehmigungen in Sachen Brandschutz habe man nach den Gesprächen im Dezember beantragt, aber nach der Kündigung zunächst einmal gestoppt. Wilken: »Wir bedauern die Entscheidung des Burgwirtes, nun zu Ende Mai zu kündigen, akzeptieren sie aber. Für Gespräche sind wir aber immer offen. Im Januar werden wir uns mit der Politik zusammensetzen und über das weitere langfristige Vorgehen im Zusammenhang mit der Burggastronomie beraten.«

Die Vorgeschichte

Erst Mitte April war der Vertrag zwischen Friedrich Hempelmann und der Stadt geschlossen und ein in der Region bekannter Gastronom für die Burg gewonnen worden. Mehr als 20 Jahre führte der gelernte Fleischermeister in der Langen Straße seine Fleischerei mit Partyservice. Vor 13 Jahren setzte der heute 60-Jährige neue geschäftliche Schwerpunkte und eröffnete in Bad Oeynhausen das Ausflugslokal »Wilder Schmied«. Vor einigen Jahren kam in Volmerdingsen »Siekmeiers Hof« dazu, wo er drei Event-Lokale betreibt, in denen Firmenfeiern, Hochzeiten, Geburtstage und Familienfeste gefeiert werden. Ein weiteres Standbein seiner Firma – der Fleischerei Hempelmann GmbH – ist der Catering-Service in Schloss Ovelgönne. Damit war mit der Eröffnung zu Himmelfahrt in Vlothos renommiertes Ausflugslokal, das seit dem Jahreswechsel leer gestanden hatte, wieder Leben eingezogen.

Kommentar

Es darf einfach nicht wahr sein. Die Vlothoer sind entsetzt. Binnen Jahresfrist schließt das Burgrestaurant schon zum zweiten Mal. Pächter Friedrich Hempelmann, renommierter Gastronom aus der Region, will auf dem Amtshausberg vorerst nicht mehr weitermachen. Eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und Burgwirt, die vielversprechend begonnen hatte, ist nun offenbar gescheitert. Eine Ursache ist wohl die bei beiden Partnern gereifte Erkenntnis, dass das ganzjährige Tagesgeschäft im Burgrestaurant schwierig ist. Der Burgwirt hat die Konsequenzen gezogen und ein neues Konzept hin zur Eventgastronomie vorgelegt. Grundsätzlich fand das auch die Zustimmung aller. Die Stadt wollte allerdings eine einjährige »Probezeit«. Aus ihrer Sicht verständlich bei so einem Schritt. Der Burgwirt kann das nicht nachvollziehen, er muss Feste langfristiger auch über Jahresfrist hinaus planen. Behördliches Genehmigungsgestrüpp in Sachen Schallschutz machte die Sache nicht einfacher. Nun die Kündigung. Kommt man nicht mehr an einen Tisch, würde sicher eine Chance für Vlotho vertan. Joachim Burek