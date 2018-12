Von Jürgen Gebhard

Das hat ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag auf Anfrage mitgeteilt. Durch einen Schmorbrand seien Teile der Decke heruntergefallen. Aufgrund geöffneter Fenster sei es zu einer so genannten Durchzündung gekommen.

Das Feuer breitete sich daraufhin sehr schnell im gesamten Haus auf. Die 81-jährige Bewohnerin verstarb. Bei ihr handelt es sich nach vorliegenden Informationen um eine ehemalige Grundschullehrerin. Zahlreiche am Einsatz beteiligte Feuerehrleute hatten sie persönlich gekannt.

Das Feuer war am Freitag gegen 12.20 Uhr von einem direkten Nachbarn entdeckt worden: Hans-Dieter Schumann sah zunächst Flammen im Anbau, anschließend eine »Feuerwalze«, die sehr schnell um sich gegriffen habe. Diese Schilderung passt exakt zu dem von der Kriminalpolizei ermittelten Hergang.

Die ersten Einsatzkräfte der Löschgruppe Bonneberg trafen sechs Minuten nach der Alarmierung ein, drei Minuten später die Kollegen aus Vlotho. Die Uffelner Feuerwehrleute sprachen von einer schwarzen Rauchsäule, die vom Buhn aus sichtbar gewesen sei. Am Ende waren 93 Feuerwehrleute vor Ort., außerdem zahlreiche Rettungssanitäter, Notärzte und Polizei.

Die drei in dem Gebäude gemeldeten Personen galten zunächst als vermisst, zwei meldeten sich wenig später.

Enorme Hitze erschwert Arbeit

Foto: Jürgen Gebhard

Stadtbrandinspektor Torsten Sievering: »Wir wussten nicht, wo sich die Seniorin befand. Drei Trupps mit schweren Atemschutz sind deshalb in den Keller, ins Dachgeschoss und in das Erdgeschoss eingedrungen und haben nach ihr gesucht.« Die Vermisste wurde schließlich leblos im Erdgeschoss aufgefunden.

Die enorme Hitze habe die Arbeit im brennenden Haus erheblich erschwert und sogar Schäden an der persönlichen Schutzausrüstung und der an der technischen Ausrüstung der Feuerwehrleute verursacht, so Sievering.

Für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Vlotho war dies der 275. Einsatz und auch bei weitem der größte und schwierigste des Jahres 2018. Die verstorbene Seniorin ist in der Vlothoer Feuerwehr-Statistik die zweite Brandtote des Jahres: Am 3. Oktober war ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall von der Fahrbahn der A2 bei Exter abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in seinem Wrack verbrannt.