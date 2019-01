Von Frank D. Lemke

Vlotho (WB). Das Bootsdeck ist zu klein. Der Trailer ist kaputt. Die »Greifenklau 2« hat ihre besten Tage hinter sich. Die Ortsgruppe Vlotho der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) will das 18 Jahre alte Motorboot durch ein neues ersetzen. Dafür sammelt der Verein Spenden.

»Mit unserem Oldtimer können wir nur sehr eingeschränkt arbeiten«, sagt Bootsführer Michael Traeder. Da der Trailer der »Greifenklau 2« keinen TÜV mehr hat, kann die Ortsgruppe Vlotho das Boot nur noch an seinem Stützpunkt in Familienfreizeitzentrum Borlefzen einsetzen. Eine Reparatur würde sich nicht mehr lohnen.

Hilfe bei Badeunfällen

2018 hat der Verein mehr als 40 neue Mitglieder gewonnen, vor allem Jugendliche. Damit zählt die Ortsgruppe jetzt etwa 270 Mitglieder. »Gerade für die Ausbildung unserer Jugendlichen würden wir das Boot gerne bewegen, um beispielsweise auf der Weser zu fahren«, sagt der erste Vorsitzende Jens Bögeholz.

Noch wichtiger sei jedoch die Bergung von Verletzten oder Vermissten. Dieses Jahr hat die DLRG allein im Borlefzen zahlreichen Menschen geholfen. Bei einem Badeunfall verletzte sich ein Schwimmer die Kniescheibe. Ein anderer hatte sich das Bein aufgerissen. Auf der »Greifenklau 2« müssen die Wasserretter die Verletzen umständlich über die Bordwand hieven.

»Das neue Boot hat eine Klappe in der Bordwand, mit der wir Verletzte leicht bergen könnten«, sagt der Rettungswart Ingo Wierczoch. Außerdem sei das neue Boot lang genug für das Spineboard. Diese moderne Trage gibt im Wasser Auftrieb. Verletzte liegen darauf sicher und stabil. Die Plicht der »Greifenklau 2« ist dafür zu kurz. Das neue Boot bietet für das Spineboard ausreichend Platz. Es ist wendig und schnell und verfügt über ein Sonar, mit dem die ehrenamtlichen Retter Vermisste im Wasser aufspüren können.

Vorzugspreis ausgehandelt

Jens Bögeholz, Ingo Wierczoch und Michael Traeder sind das neue Boot bereits Probe gefahren. Lange hatten sie nach einem passenden Modell gesucht. Auf der Bootsmesse in Düsseldorf sind sie fündig geworden. Die Werft »Tinn-Silver« aus Holland baut für die Bundeswehr und Rettungsdienste in Holland und Dänemark. Die Bootsbauer bieten ein 5,50 Meter langes Modell mit 100 PS an. »Das Fahrverhalten ist super«, sagt Michael Traeder. Der Bootsrumpf aus Aluminium erlaubt enge Kurven, hohe Geschwindigkeiten und liegt trotzdem stabil im Wasser.

Das neue Boot soll mit TÜV-geprüftem Trailer 44.000 Euro kosten. Dieses Angebot gilt bis Ende Januar. »Das konnten mit der Werft aushandeln«, sagt Jens Bögeholz. Wenn die DLRG Vlotho bis zum Ende der Bootsmesse in Düsseldorf das Geld zusammen hat, kann sie ein Ausstellungsboot für den günstigen Preis bekommen, welches die Werft entsprechend den Wünschen der Ortsgruppe ausbauen würde. Nach der Bootsmesse, die am 27. Januar endet, kostet es neu 49.000 Euro.

Spendenkonto eröffnet

15.000 Euro fehlen bis zu den 44.000 Euro noch. »Wir hatten auf die Einnahmen der Freibadfete im Sommer gehofft«, sagt Jens Bögeholz. Der Erlös sollte für das Boot sein. Doch aufgrund des schlechten Wetters waren die Ehrenamtlichen am Ende froh, dass sie so gerade ein Plus hatten.

Die DLRG Vlotho ist nach wie vor auf Hilfe angewiesen. »Jeder Euro ist eine große Hilfe«, sagt Michael Traeder. Das Spendenkonto der DLRG Vlotho e.V. ist bei der Sparkasse Herford, IBAN: DE10 4945 0120 0250 6101 02, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck: Rettungsboot.