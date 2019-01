Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Auch in Vlotho sind am Wochenende Sternsinger unterwegs, um den Segen für das neue Jahr zu bringen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Eine Sternsinger-Gruppe der Gemeinde Heilig-Kreuz hat jetzt im bayrischen Altötting an der deutschlandweiten Sternsinger-Aussendung teilgenommen.

»Es war ein herausragendes Erlebnis für alle Beteiligten«, sagt Messdiener Bruno Papenhoff, der die Fahrt zur offiziellen Aussendung nunmehr im fünften Jahr organisiert hatte. Mit ihm unterwegs aus dem Pastoralen Raum WerreWeser waren Marcel Niedernolte, Timo Alexander Streeck, Aaltje Schrader und Laura Marie Niedernolte – alles evangelische Jugendliche. »Ökumene wird bei uns sehr groß geschrieben«, sagt Papenhoff. Um an den Feierlichkeiten ausgeruht teilnehmen zu können, war die Gruppe schon einen Tag zuvor angereist.

Bischof dankt für Engagement

Viele kleine Könige in prächtigen Gewändern und viel Sonnenschein sorgten für einen wahrhaft königlichen Auftritt im Wallfahrtsort Altötting: Rund 2600 Sternsinger feierten in der voll besetzten Basilika St. Anna den Beginn der 61. Aktion Dreikönigssingen 2019.

Geleitet wurde die bundesweite Aussendungsfeier von Dr. Stefan Oster, Bischof von Passau, der den Sternsingern für ihr tolles Engagement dankte: »Ich möchte euch von Herzen danken, dass ihr alle als Sternsingerinnen und Sternsinger geht. Das ist so ein wunderbares Zeugnis für unser Leben als Christinnen und Christen. Als Zeugen, die für Jesus gehen. Ihr bringt den Segen in die Häuser, und es gibt so viele Menschen, die sich darauf freuen. Ihr bringt den Segen in unsere Herzen und unsere Familien.«

Und dann richtete sich Bischof Oster noch mit einem ganz speziellen Appell an die vielen kleinen Könige. »Jeder von euch und jede kennt wahrscheinlich Menschen, die ein bisschen außerhalb stehen, in der Kirche, in der Schulklasse, in der Jugendgruppe. Die vielleicht von den anderen nicht so gerne gemocht werden. Ich möchte euch einladen, euch immer wieder ein Herz zu fassen, wenn ihr spürt, irgendjemand wird ausgegrenzt. Geht hin, interessiert euch für ihn oder sie und nehmt ihn in eure Mitte.«

Das Motto der 61. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder 300.000 Sternsinger von Tür zu Tür ziehen werden, heißt »Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!« Mit diesem Motto machen sich die Sternsinger für Kinder mit Behinderung vornehmlich in Peru stark.

In Vlotho unterwegs

In Vlotho werden Jugendliche den Segen 20*C+M+B+19 (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) am nächsten Wochenende auf Wunsch zu Menschen aller Konfessionen bringen. Die Sternsinger werden in drei Gruppen unterwegs sein: Am Samstagvormittag im Simeons­stift, ab mittags in der Stadt und am Sonntag in Exter. Im vorigen Jahr wurden 25 Häuser besucht, dabei kamen mehr als 2000 Euro zusammen. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich bei Bruno Papenhoff, 05733/10067.