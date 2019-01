Der Bahnhof in Vlotho. Foto: Jürgen Gebhard

Der Verein Bürgerbahnhof Vlotho wird vorerst weiterhin bestehen. Jochen Störmer, bislang zweiter Vorsitzender der Genossenschaft: »Mindestens so lange, bis sich am Bahnhofsgebäude wirklich etwas tut.« Diese Meinung werde so vom gesamten Vorstand geteilt.

Der Stadtrat hatte im März 2017 seinen zwei Jahre alten Beschluss zur Übertragung des Bahnhofsgebäudes an die Bahnhofs-Genossenschaft einstimmig aufgehoben. Die Genossenschaft hatte geplant, mit Geld der Anteilseigner den Bahnhof einer neuen Nutzung zuzuführen.

In nichtöffentlicher Sitzung war die Verwaltung damals beauftragt worden, den Kaufvertrag mit dem privaten Investor zu schließen. Der Investor plant den Umbau in ein Hotel.