»An der Vorbereitung zu diesem Programm hat auch noch Friedel Lindemeier, der im Oktober verstorben ist, mitgewirkt. Daher haben wir diesem Programmheft einen Nachruf auf ihn vorangestellt«, erklärt Merle Stemmer von der Jugendfreizeitstätte. In dieser Hommage an Lindemeier, der jahrelang Vorsitzender des Bücherei-Fördervereins und Hauptverantwortlicher für das Kulturprogramm war, würdigt das Kulturfabrik-Team ihn insbesondere als zuverlässigen Wegbegleiter, der dem Team stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe.

Neben Merle Stemmer, Isolde Remmert-Eich (Bücherei), Udo Kohlmeier (Heimatverein/Heimatmuseum), Tobias Bicker (JUZ), Hannelore Brünken-Busche (Jugendkunstschule) war auch erstmals die neue Vorsitzende des Stadtbücherei-Fördervereins, Jutta Obernolte, bei der Präsentation dabei. Hier eine Vorschau zunächst auf das erste Halbjahr:

Januar

Gleich zum Auftakt des Programms am Sonntag, 13. Januar (11 Uhr), lädt das Jugendzentrum im Rahmen des Kulturfrühstücks zum Konzert mitBoogieman Vito & Mickey Keller ein. Für das Frühstück wird um Anmeldung unter Telefon 05733/5795 (Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro) gebeten.

Der Geschichtswerkstatt-Film über »Unruhige Zeiten«in Vlotho wird am 18. Januar (19.30 Uhr) in der Kulturfabrik noch einmal gezeigt. Für die musikalische Begleitung sorgen Bulli Grundmann & Hans Krückemeier. Am Samstag, 26. Januar (20 Uhr), wird es bei der Kriminacht des Fördervereins der Stadtbücherei spannend. Dann präsentieren die Autoren Peter Gallert und Jörg Reiter einen weiteren Fall ihres ungewöhnlichen Ermittlers, des Polizeiseelsorgers Martin Bauer, unter dem Titel »Tiefer denn die Hölle«.

Februar

Der Heimatverein lädt am 7. Februar (19 Uhr), zum Diavortrag über den Harz ein. Referent ist Peter Böttcher. W olfgang Pauritsch, prominenter Händler der TV-Sendung »Bares für Rares«, ist ebenfalls am 7. Februar ab 20 Uhr zu Gast. Der Stadtbücherei-Förderverein hat ihn zu einer Lesung aus »Mein Leben zwischen Trödel, Kunst und Leidenschaft« eingeladen. Am Sonntag, 10. Februar (11 Uhr) bittet das JUZ erneut zum Kulturfrühstück. Das Duo Ako & Olli unterhält dann mit Folk, Blues und Rock. Kabarettistisch geht es im Februar weiter. Am 16. Februar (20 Uhr) gastiert das Musikkabarett »Schwarze Grütze« mit seinem Programm »Notaufnahme« und am 22. Februar (20 Uhr) kommt Axel Pätz mit seinem Tastenkabarett unter dem Titel »Reali pätz theorie«. Dabei wird auch das neue Klavier der Kulturfabrik eingeweiht. Wieder mit im Programm ist am Samstag, 23. Februar (19 Uhr), das Inner-Regio-Band-Festival des JUZ. Dabei rocken »Burn These Lies«, »Late Generation« und »Concept of Drowning« die Bühne. Der Filmabend des Partnerschaftsvereins Vlotho-Aubigny beschließt am 26. Februar (19.30 Uhr) mit »Monsieur Pierre geht online« den Monat.

März

Kabarettist Uli Masuth präsentiert am 1. März (20 Uhr) auf Einladung des Fördervereins sein Programm »Mein Leben als Ich«. Am 3. März ist Saisoneröffnung im Heimatmuseum. Zum 40-jährigen Bestehen der Kulturfabrik gibt es am 9. März die »JUZ-Revival-Party«. Der Eintritt ist frei. Die J ugendkunstschule gibt am 8. März (18.30 Uhr) ein Lehrer-Schüler-Konzert und lädt für den 10. März zum Tag der offenen Tür (13 bis 17 Uhr). Lustig für Kinder wird es am 12. März (15 Uhr) mit dem Kindertheater »Rabe Socke«und dem Stück »Alles meins«. Am 17. März lädt der Förderverein ab 10 Uhr zumFrauenfrühstück ein. Das Duo »Ma Damm« ist mit Comedy unter dem Titel »Arbeiten Frauen wirklich oder bilden sie sich das nur ein?« zu Gast. Für den Abendflohmarkt am 23. März (17 bis 22 Uhr) können sich Standbetreiber bis zum 25. Februar anmelden. Einen Chansonabend unter dem Titel »Madame Piaf« bietet der Förderverein am 29. März (20 Uhr) mit Marie Giroux (Mezzosopran), Jenny Schäuffelen (Piano) und Jule Hinrichsen (Cello). Der Verein Moral & Ethik hat die Band »Schwarzbrenner« am 30. März (20 Uhr) eingeladen.

Mai

Das renommierte Kabarett-Ensemble »Mindener Stichlinge« kommt am 4. Mai (20 Uhr) auf Einladung des Fördervereins in die Kulturfabrik. Dann heißt es »Bei Gewitter nicht hüpfen«. Unter dem Motto »Bauernkult« lädt die Kulturfabrik am 5. Mai von 11 bis 18 Uhr zum Hausfest. Dort gibt es Spiel und Spaß auf Stroh im JUZ, Kartoffeldruck in der Jugendkunstschule und der Heimatverein lässt Oldtimer-Trecker auffahren. Am 18. Mai hilft das JUZ-Team bei Exter-rockt-Festival.

Ein Open-Air-Märchen erstmals im Garten Malz unter dem Titel »Verweilen im märchenhaften Wundergarten« präsentiert Rita Fröhle am 13. Juli (19 Uhr) zum Abschluss des Halbjahresprogramms. Nach der Sommerpause geht es mit Glanzlichtern wie der Nachtfrequenz im September oder der Lesung von Wladimir Kaminer im November weiter.

Karten für alle Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos zum Programm: www.kulturfabrik-vlotho.de