Wolfgang Lehmann (Zweiter von links) und Monika Lehmann wünschen sich, dass ihr Kristall in gute Hände kommt. Reinhard Diekmannshenke kümmert sich um den Verkauf des Hauses. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

Vlotho (WB). 14 Jahre lang hat dieser Bergkristall Monika und Wolfgang Lehmanns Leben begleitet. Sie haben den 6,7 Tonnen schweren Stein aus Brasilien nach Uffeln bringen und in ihrem Garten aufstellen lassen. Nun müssen sie sich von dem rosafarbenen Riesen trennen.

Die Uffelner staunten nicht schlecht, als Anfang 2005 ein Schwertransport im Blumenring anrückte. Auf der Ladefläche befand sich gut verpackt und verzurrt ein 2,20 Meter hoher Bergkristall – laut Monika und Wolfgang Lehmanns der größte seiner Art in Europa.

Rückblick auf 2005: Wolfgang Lehmann hat im Garten ein Rondell ausgehoben, mit Steinen eingefasst. Dort endet vorerst die weite Reise des Bergkristalls, der aus Brasilien stammt.

Viele Zaungäste sahen zu, als der Bergkristall mit Hilfe eines fast 40 Meter langen Krans angehoben und an seinen neuen Bestimmungsort gehievt wurde. Alles musste mit äußerster Sorgfalt geschehen, um die Struktur des Kristalls nicht zu beschädigen und ihn ideal auszurichten.

Wolfgang Lehmann hatte im Garten ein Rondell ausgehoben. Trittsteine wurden um den Bergkristall auf dem Rasen verlegt.

Zur »Uffelner Meile« ausgestellt

Seine Besitzer sind ausgebildete Reiki-Lehrer und Kinesiologen. Über eine Bekannte in Bad Salzuflen hatten sie von der Existenz dieses Bergkristalls erfahren und beschlossen, ihn zu importieren. Um ihn herum schufen sie auf ihrem Anwesen eine Ruhezone, die sie auch anderen Menschen gerne zur Verfügung stellten.

So öffneten Monika und Wolfgang Lehmann unter anderem 2010 ihren Garten zur »Uffelner Meile«. Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich den Bergkristall anzusehen, ihn zu berühren. Auch Meditationsgruppen waren bei Lehmanns zu Gast.

Je nach Lichteinfall und Blickwinkel zeigt der Kristall Farben von Rot- und Rosatönen bis hin zu Gelb und Weiß. Glatt und spröde zugleich fühlt er sich an – auch Kinder zeigen sich immer wieder fasziniert von dem vielseitigen, weitgereisten Riesen.

Er soll in gute Hände kommen

Doch nun ziehen Monika und Wolfgang Lehmann innerhalb Uffelns um, das Haus steht zum Verkauf. Darum kümmert sich Makler und Vermittler Reinhard Diekmannshenke aus Gütersloh. Für den Bergkristall aus Brasilien suchen Lehmanns eine neue Wirkungsstätte. »Wir möchten, dass er in gute Hände kommt«, sagt Monika Lehmann, »zu Menschen, die ihn zu schätzen wissen.«

Das Ehepaar fände es wünschenswert, wenn der Kristall künftig auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte. Besonders würde es sie freuen, wenn beispielsweise ein im Gesundheitsspektrum angesiedeltes Seminarzentrum auf den Kristall aufmerksam werden und ihn zu sich nehmen würde.

Der Preis ist Verhandlungssache. Monika und Wolfgang Lehmann sind telefonisch über 05733/80599 zu erreichen, per E-Mail unter mw.lehmann@t-online.de. Wer Interesse habe, aber Unterstützung und Tipps in Bezug auf den Abtransport brauche, könne sich ebenfalls melden, betont Wolfgang Lehmann: Er hat geeignete Unternehmen an der Hand.