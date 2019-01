Simon Niemann führt die Regie beim Stück »Der Gott des Gemetzels« an der Tucholsky-Bühne in Minden. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Der junge Vlothoer Theatermacher Simon Niemann, ehemaliger Schüler des Weser-Gymnasiums, hat eine Winterproduktion an der Tucholsky-Bühne (Theater am Campus) in Minden übernommen. Dort wird unter seiner Regie am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, das Stück »Der Gott des Gemetzels« der Autorin Yasmina Reza Premiere feiern. »Das ist das erste Mal, dass ein externer Regisseur auf der Mindener Bühne inszeniert«, berichtet Simon Niemann.

Großere Herausforderung

Der studierte Kulturwissenschaftler, der seit drei Jahren fest am Theater Osnabrück als Theaterpädagoge arbeitet, war von der Mindener Bühne für die Regie extra angefragt worden. »Die Mindener Bühnenleitung war durch meine Vlothoer Theaterprojekte, wie zum Beispiel Peer Gynt, auf meine Arbeit aufmerksam geworden und das Theater Osnabrück hat mit grünes Licht gegeben«, erläutert er.

Niemann: »Ich habe mich natürlich riesig über das Angebot gefreut, in Minden diese Möglichkeit einer Regie-Arbeit zu bekommen, eine noch größere Herausforderung mit anderen Schwerpunkten und noch mehr künstlerischen Freiheiten als bei einem Workshop-Projekt.«

Das Stück, ein etwa 80-minütiges Kammerspiel, das nur in einem »Wohnzimmer« spielt, werde im Original gespielt. »Wir proben seit September und die Arbeit mit den Schauspielern macht wirklich Spaß, da es auf der Bühne jede Menge Action gibt«, erzählt der 28-jährige Vlothoer.

Diabolischer Humor

In dem inzwischen auch verfilmten Werk »Der Gott des Gemetzels« spießt Yasmina Reza mit »diabolischem Humor und erbarmungsloser Treffsicherheit« die moderne bürgerliche Gesellschaft auf, heißt es in der Ankündigung der Bühne. In dem Stück selbst geht es nach der Prügelei zweier Elfjähriger um das Schlichtungsgespräch ihrer Eltern. Sie wollen konsensbemüht und politisch korrekt klären, wir man pädagogisch richtig auf die Kinder einwirkt. Doch unversehens gerät das Gespräch über Sticheleien, Wortgefechte und sogar Handgreiflichkeiten aus den Fugen…

Mehrere Aufführungen

Nach der Premiere am 19. Januar sind Aufführungen am 26. und 27. Januar, am 2, 3., 9., 10., 16., 17., 23. und 24. Februar sowie am 3. März vorgesehen. Für den Sommer plant Niemann bereits einen weiteren Schritt: Dann will er an der Universität in Hildesheim seine Promotionsarbeit über »Performance-Art« angehen.